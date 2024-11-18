ReoNaが自身のX（旧Twitter）を更新し、『アニサマ上海』での小室哲哉、西川貴教との2ショットを披露した。 【写真】『アニサマ上海』でReoNaが小室哲哉との楽屋前で2ショットを撮影 ■ReoNa『アニサマ上海』出演者とのオフショットを公開 11月17日に中国・上海で開催された音楽イベント『ANISAMA WORLD 2024 in 上海』に出演したReoNa。ステージでは、TRUE（唐沢美帆）とのコラボによる『Independence』をはじめ、「GG」