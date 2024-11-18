aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が、韓国の雑誌『DAZED KOREA』12月号のデジタルカバーに登場。初めての金髪ショートヘアを披露し、大きな話題になっている。 【写真】金髪ショートヘアがかわいい＆新鮮！aespaカリナ ■aespaカリナの金髪ショートヘアに大注目！『DAZED KOREA』デジタルカバーショット公開 ロングヘアがトレードマークのカリナ。今回のカバーでは、金髪シ