◇プロボクシングWBA世界スーパーフライ級タイトルマッチ王者 フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）＜12回戦＞同級6位 井岡一翔（志成）（2024年12月31日東京・大田区総合体育館）ボクシングの志成ジムは18日、都内で会見を開き、前WBA世界スーパーフライ級王者で現同級6位の井岡一翔（35＝志成）が12月31日に東京・大田区総合体育館で現同級王者フェルナンド・マルティネス（33＝アルゼンチン）に挑戦すると発表