元内閣官房参与で経済学者、数量政策学者、嘉悦大教授の高橋洋一氏（69）が18日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に出演。無所属の前職・斎藤元彦氏（47）が再選された兵庫県知事選について言及した。斎藤氏は元尼崎市長の稲村和美氏、日本維新の会を離党した前参院議員清水貴之氏ら無所属6新人を破り再選を果たした。選挙戦ではパワハラなどの疑惑告発文書問題で失職した斎藤氏への評価や、