Photo: ギズモード・ジャパン とんでもない薄さにはならない…のか？iPhone 17シリーズでは「iPhone 17 Air」と呼ばれるモデルが加入。本体デザインがかなり薄くなるなるかも？と言われています。いいですよね、薄いスマホ。最近みんなスマホ大きいしね…。と、薄さに心惹かれている人も多いと思うんですが、じゃあどこまで薄くするのか？という点で、製造上の課題もあるみたい。今、薄さの