１７日のＴＢＳ系日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」で、盆踊りと精霊流しのシーンが放送された。「精霊流し」といえば、和尚役で出演している歌手さだまさしが「グレープ」として５０年前に大ヒットさせた楽曲名でもある。神木隆之介主演の同ドラマ。終戦間もない長崎の「軍艦島」こと炭鉱の島・端島と現代の人間模様をクロスさせながら、並行させて描く。１７日は、現代社会でホストの玲央（神木）が、端島で働いていた鉄平（