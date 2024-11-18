中国経済は第４四半期の好スタート切る高頻度データで判明海南省海口市で建設が進む海南センター。（11月7日、ドローンから、海口＝新華社記者/張麗螭）【新華社北京11月18日】中国国家発展改革委員会傘下のシンクタンク、国家情報センターのビッグデータ発展部はこのほど、10月は中国の消費や投資、貿易、企業生産・経営など多くの分野で高頻度データが大きく伸び、第4四半期の経済が好スタートを切り、回復し、上向く