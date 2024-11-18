ユニクロが、さまざまなお買い得商品やイベントを用意する「40周年感謝祭」を11月22日から計7日間、実施します。WOMENとMENSの「ヒートテック」シリーズをはじめ、WOMENの「メリノリブタートルネックセーター」、WOMENの「ハイブリッドダウンコート」、男女兼用の「ハイブリッドダウンパーカ」がそれぞれお買い得価格で販売されます。「ヒートテック」シリーズは通常価格1290円（以下、税込み）のところ、990円。「メリノリブ