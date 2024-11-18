ＴＢＳ系情報番組「ひるおび！」（月〜金曜・前１０時２５分）が１８日に生放送され、１７日に行われた兵庫県知事選で斎藤元彦前知事が再選されたことを報じた。出演した元鳥取県知事の片山善博氏は「長丁場全体を見るか、区切って部分を見るかで有権者の評価が違ってきたんだと思う」と分析した。出直し選挙に至ったきっかけは「事件といっては失礼だが、３月から始まったもの」とし、斎藤氏のパワハラ疑惑などを挙げた告発文