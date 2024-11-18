B‐R サーティワン アイスクリームは21日から12月26日まで、今年50周年のハローキティとのコラボレーションキャンペーン「HELLO ICE CREAM!（ハロー アイスクリーム！）」第2弾を実施する。【画像】全9種の数量限定アイテムコラボ第2弾は、シナモロール、ポチャッコ、クロミ、ポムポムプリン、マイメロディ、ハンギョドン、タキシードサム、バッドばつ丸のサンリオキャラクターたちが大集合。さらに、主役のハローキティはもち