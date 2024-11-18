◇大相撲九州場所9日目（2024年11月18日福岡国際センター）脊髄損傷から復帰して3場所目を迎えた三段目56枚目の元幕内・炎鵬（30＝伊勢ケ浜部屋）が旭水野（20＝大島部屋）を下手投げで破り、5戦全勝とした。この日も館内の大歓声と拍手で迎えられた。立ち合いで左を深く差し込んで相手を半身にさせ、流れるような攻めで下手投げを決めた。復帰2場所目の秋場所に次いで無傷の5連勝。「落ち着いていけました」と声を弾ませ