ＳｎｏｗＭａｎ・渡辺翔太（３２）が１８日、東京・Ｓｗａｒｏｖｓｋｉ銀座で「ホリデーコレクション２０２４プレス発表会」に出席した。スワロフスキー・ジャパン初のアンバサダーを務める渡辺はシックな黒のスーツを着こなし登壇。年末年始のホリデーシーズンを彩る同ブランド製「ホリデーコレクション」のジュエリーを身につけ「スワロフスキーと僕のキラキラした部分をお見せしたい」と笑顔を見せた。同社初のアンバ