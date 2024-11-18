勢い衰えぬ日本のラーメン界隈。そのラーメンを食べにわざわざやってくるインバウンドも多いと聞く。そんなあまたひしめくラーメン店のなかから、「東京、本当にうまいラーメン店の「ワンタン麺」ベスト5…スープ絶品「究極の一杯」を《三鷹・桜上水・根津・浜田山》で発見」にひきつづき、ワンタン麺がおいしい店を紹介する。（※本内容は取材時のものです） ■目黒「麺や 維新」特醤油らぁ麺この店に来るならばちょっと奮発して