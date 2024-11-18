全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千駄木のうなぎ店『鰻と地酒稲毛屋』です。呑兵衛垂涎！ “うな前”の理想郷蕎麦屋で言うところの蕎麦前ならぬ“うな前”に比重を置いた、呑兵衛シフトを取っているところが当店の妙味だ。うな重以外のうなぎ料理はもちろん、地鶏の焼鳥も滅法旨いし（ハラミもおすすめ）、酒泥棒と呼びたいくらいの珍味の類も大充実。紅白焼2700