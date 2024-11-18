警視庁はフィリピンを拠点にした犯罪グループ「JPドラゴン」の幹部ら3人を特殊詐欺に関わったとして、あす日本に移送し、逮捕する方針を固めました。警視庁が逮捕状をとったのは、フィリピンを拠点にした日本人犯罪グループ「JPドラゴン」の幹部・小山智広容疑者（50）ら3人です。小山容疑者は2019年、特殊詐欺の電話で騙された都内の50代の女性からキャッシュカードを受け取り、現金およそ70万円を引き出した窃盗の疑いが持たれて