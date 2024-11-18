デスパイネは長く日本球界で活躍した(C)Getty Images「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」第4戦のキューバ戦（台湾・天母スタジアム）が17日に行われ、雨が降りしきる悪天候の中、日本が7−6と勝利。日本は無傷の4連勝を果たし、スーパーラウンド進出を決めた。 【関連記事】プレミア12出場も明言！ キューバで“2冠王”になっていた元鷹助っ人デスパイネが明かした衰え知らずのワケ【独占】一方、惜敗となったキュー