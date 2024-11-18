（写真：Kiyoshi Ota／Bloomberg）衆議院選挙を受けて開かれた特別国会の冒頭に、永田町を駆けめぐったスキャンダル。それが7議席から28議席と4倍に躍進した国民民主党の玉木雄一郎代表の不倫問題だった衝撃は大きかった。写真週刊誌『FLASH』電子版が11月11日早朝に玉木氏の不倫を報じた3時間半後、玉木氏は国会内で会見を開き、元グラドルとの関係を認めて陳謝した。正午に開かれた同党の両院議員総会では、玉木氏に代表辞任を求