ＴＢＳ系情報番組「ひるおび！」（月〜金曜・前１０時２５分）が１８日に生放送され、１７日に行われた兵庫県知事選で斎藤元彦前知事が再選されたことを報じた。斎藤前知事は自身のパワハラ疑惑などを挙げた告発文書問題への責任や知事としての資質を問われ、県議会で満場一致の不信任決議を受けて自動失職。出直し選挙で当選が決まった。選挙結果を受けて丸尾牧・兵庫県議を取材し「予想外だが民意だから受け止めないといけな