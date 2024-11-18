アメリカのバイデン大統領は南米ブラジルの熱帯雨林アマゾンを現職の大統領として初めて訪れ、トランプ次期大統領を念頭に気候変動対策の重要性を訴えました。バイデン大統領は17日、アマゾン川最大の支流が干ばつで干上がった地域などを視察しました。またアマゾンの熱帯雨林を保護するための基金に5000万ドル＝およそ77億円を追加支援すると発表しました。アメリカバイデン大統領「米国で進められているクリーンエネルギ