吟詠や化学など、文化系の全国大会で日本一に輝いた高校生1人と2つの部活動に佐藤知事から県民表彰が贈られました。 【写真を見る】吟詠で優勝した女子生徒と、2つの部活動に県民表彰高校の文科系の全国大会で日本一大分 大分県庁で行われた県民表彰の授与式では、全国吟詠コンクール少年の部で優勝した、大分工業高等専門学校3年の原田愛子さんに表彰状が贈られました。 続いて、表彰された県立大分上野丘高校化学部