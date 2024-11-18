中古車市場で発見した「スゴいIS」とは昨今、スポーティな大排気量セダンが少なくなっていますが、なかでもレクサス「IS」に設定されたあるモデルは希少性もあり人気があります。今回、中古車市場に登場した1000万円超えのISとはどのような個体なのでしょうか。レクサス「IS」の特別仕様車「F SPORT Performance First Edition（エアロ装着車）」（画像提供：Rowen名古屋）【画像】超カッコいい！ これが「ド派手なセダン」で