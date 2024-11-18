国際大会「プレミア１２」での侍ジャパンの戦いに注目が集まっている。テレビ朝日系で１７日に放送された「世界野球プレミア１２オープニングラウンド第４戦・日本×キューバ」（１９時４分から１７２分）の関東地区での平均世帯視聴率が１３・３％（平均個人視聴率８・３％、以下カッコ内は平均個人視聴率）だったことが１８日、ビデオリサーチの調べで分かった。関西地区（１８時３４分から２０２分）での平均世帯視聴率は１