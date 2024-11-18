スターバックスコーヒージャパンは11月22日、2024年『ホリデーシーズン』第2弾グッズを発売する。第2弾のテーマは“BRIGHT HOLIDAY”。ゴールドを基調に、キラキラと輝くラメなどが印象的なボトルやタンブラーを取りそろえる。スターバックスは「街中がきらきらと輝くホリデーシーズンを一層楽しめそうなグッズがそろいました」としている。【あわせて読みたい】スタバ『クリスマス2024』新作グッズ、キャンディーケーン柄のマグカ