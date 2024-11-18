「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。11月14日（木）の放送では「いい所に目をつけ、大成功した社長SP」をお届け！【動画】全身整形総額4000万円！年商20億円超えの社長…整形前の写真も公開＆中卒成り上がり社長全身整形総額4000万円！年商20億円超えの社長SNSの総数14万人のフォロワーから「れな様」と崇められている栗田玲奈さん。収録前日に二の腕と背中の脂肪吸引の施術を受けてきたと語る