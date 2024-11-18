「WOWOW×テレビ東京 共同製作連続ドラマ ダブルチート 偽りの警官 Season2」（毎週日曜深夜1時50分〜）を放送！※「TVer」で、各話地上波放送1週間前より先行配信中！【動画】100億円詐欺計画がついに動く！最後に笑うのは詐欺師か警察か！命がけの潜入捜査―因縁の大物詐欺師を捕らえるために全てを捨てた警察官。つながる点と点…100億円詐欺計画がついに動く最後に笑うのは詐欺師か警察か！第7話 振り返り海藤（陣内孝則）を詐