メ～テレ（名古屋テレビ） 日本銀行の植田和男総裁が18日、名古屋で行われた金融経済懇談会に出席しました。 金融経済懇談会には、東海地方の経済界の関係者ら約300人が参加しました。 植田総裁はあいさつで、東海地方について「自動車関連を中心に強固なサプライチェーンを有するものづくり産業の集積地」「様々なイノベーションを通じてわが国経済の成長をリードしてきた」とし、新興企業・スタ