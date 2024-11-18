朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１４回大会（１２月８日）に向けたオーディションが１６日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、韓国の元極道戦士、キム・ジェフンが柔術４３戦無敗のマゾ君に挑発されて激怒。衝撃的な乱闘を繰り広げた。マゾ君は地元福岡での祭りで酔っ払い１０人ほどから集団リンチをされたことを告白。角材で殴られ