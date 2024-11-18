個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』のライブ配信に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。 Q. 一日何時間ぐらい株の管理をされていますか？「たくさん株を持っていると管理が大変かと思いますが、一日何時間ぐらい作業していますか？」（sei／71歳／千葉県）――今回はこんな質問に、桐谷さんが答えてくださいました。 「株を見るのは一日1時