Image: Koshiro K / Shutterstock 「しない」であって、「できない」じゃないのはちょっと不安？急増するユーザーに対応するために約23億円を調達したばかりのBlueskyに、アメリカ大統領選でのトランプ前大統領の当選がさらに拍車をかけたらしく、1週間で新規ユーザー70万人を獲得するなどその勢いは止まらず、アメリカではThreadsに次いで2番目に利用されるSNSに成長しました。Blueskyは絶