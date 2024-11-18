俳優の山下智久が、12月7日（土）に、千葉・幕張メッセで行われる「東京コミックコンベンション 2024」（以下、「東京コミコン 2024」）に参加することが決定。山下が主演を務めた、日仏米共同製作の海外ドラマ『神の雫／Drops of God』で共演したフランスの女優フルール・ジェフリエとともにWサイン会を実施する。【写真】「東京コミコン2024」来日セレブまとめジュード・ロウ、カンバーバッチ、モモアら集結■ステージにも登