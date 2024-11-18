「スターバックス」は、11月22日（金）から12月25日（水）までの期間限定で、ホリデーシーズン第2弾として新作の「メリーベリー ストロベリー フラペチーノ」を、全国の店舗で発売する。【写真】いつもの「スターバックス ラテ」がコクのある一杯に！ 「メリークリーム ラテ」もおいしそう■甘酸っぱい果肉入り今年の「ホリデーシーズン2024」のテーマは「From_ To_ −Gift is limitless−」。身近な友達や大切な人に向けて“