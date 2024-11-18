近畿大学の元剣道部員の男が同級生の部員に暴行を加え、死亡させた罪に問われている裁判で、男は起訴内容を認めました。起訴状などによりますと、近大剣道部に所属していた林陽暉被告（２２）は去年１０月の未明、東大阪市の路上で、同級生の男性部員（当時２１）の顔面を殴るなどして転倒させ、外傷性くも膜下出血などで死亡させた傷害致死の罪に問われています。１１月１８日の初公判で林被告は「間違いありません。申し訳