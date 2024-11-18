札幌・豊平警察署はきょう（2024年11月18日）、器物損壊の疑いで札幌市清田区に住む男（25）を逮捕しました。男は2024年8月3日午後4時ごろから8月4日午前0時すぎまでの間、札幌市営地下鉄東豊線・福住駅構内の男子トイレで、洋式トイレの個室の扉を壊した疑いが持たれています。8月4日午前1時ごろ、男子トイレの扉に拳ほどの大きさの穴が開いているのを駅員が見つけ、警察に通報しました。防犯カメラなどの捜査を進めたところ、男