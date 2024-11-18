朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１４回大会（１２月８日）に向けたオーディションが１６日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、ＢＤ最弱からの成り上がりをみせる１０人ニキと、人気選手の１人、バン仲村の対戦が改めて決まった。前回のＢＤ１３で１０人ニキが瓜田純士を撃破。その後のマイクの流れでバン仲村との対戦の機運が高まっ