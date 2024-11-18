大分県中津市の路上で、10月、道に迷っていた80代の女性を保護した中学生に、警察から、感謝状が贈られました。 【写真を見る】道に迷った80代の女性を自宅で保護中学生に警察から感謝状大分・中津市 中津警察警察署から感謝状が贈られたのは、東中津中学校3年の有川莉巧さん（15）です。有川さんは10月26日午後7時頃、帰宅途中の路上で80代の女性から「道に迷った」と声をかけられました。 有川さんは女性の家が遠かったた