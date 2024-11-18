オリックスは１８日、台湾で行われるウィンター・リーグ（WL)の参加メンバーを変更することを発表した。権田琉成（ごんだ・りゅうせい）投手が右肩のコンディション不良で取りやめ。代わって育成出身の５年目左腕・佐藤一磨投手が派遣されることになった。権田は現時点で病院に行く予定はなく、この日で打ち上げた高知での秋季キャンプにも参加していた。