17日告示された鹿児島市長選挙の期日前投票が、18日から始まりました。 鹿児島市長選挙に立候補したのは届け出順に、新人で元市議会議員の桂田美智子さん(71)と現職で2期目を目指す下鶴隆央さん(44)で、いずれも無所属です。 18日から期日前投票が始まり、投票所となった鹿児島市役所にはあさから有権者が投票に訪れています。 前回の市長選では有権者のおよそ1割にあたる4万9156人が期日前投票を行いました。投票所は市役所や