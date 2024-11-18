英国を代表するファッションライフスタイルブランド「ポール・スミス」が、ホリデーギフトシーズンにSEVENTEENのジョンハンをモデルに迎えて展開しているキャンペーン、「SEASON OF FUN AND GAMES.」の巨大ポスターが、渋谷を中心とした複数のロケーションに登場。9月末より兵役義務を開始し、現在はSEVENTEENでの活動を休止中のジョンハン。入隊直前に撮影された今回のポール・スミスキャンペーンビジュアルは、渋谷駅ハチ公広場