通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.73-1.30円コールオーバー ユーロ円1.26-1.75円コールオーバー ポンド円1.43-2.31円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格