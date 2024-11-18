兵庫県知事選で前知事の斎藤 元彦さんが再選したことをうけ、県民からは様々な声が聞かれた。当確が出た時の県民の斎藤コール「斎藤！斎藤！斎藤！」前知事の斎藤元彦さん（47）の失職に伴い行われたきのうの兵庫県知事選では、過去最多の7人が立候補し、斎藤さん（47）が111万3900票あまりを得て当選した。斎藤さんは選挙戦で、約400人のデジタルボランティアの支援を受けるなど、SNSでも支持を広げた。斎藤元彦さん（47）：何が