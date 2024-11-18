国内外100以上の宇宙関連企業や団体が参加する、アジア最大規模の宇宙ビジネス展示会が始まりました。このイベントには、およそ4時間のフライトで高度20キロまで上昇できる気球型宇宙船などが出展されています。この冬打ち上げ予定の月着陸船の実寸模型などの展示のほか、2040年の運航開始を目指す7泊8日の宇宙旅行にも注目が集まっていて、宇宙ビジネスはますます身近なものになっています。「NIHONBASHI SPACE WEEK」は2