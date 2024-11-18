【「ダウナーお姉さんは遊びたい」第6話】 11月18日 公開 小学館は「週刊コロコロコミック」にて、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第6話を11月18日に公開した。 本作はこの世の何よりもホビーを愛するコロコロ現役読者のダウナ―なお姉さんと、中学生の”少年”こと新タ晴の交流が描かれる本格ホビーコメディ。 なお11