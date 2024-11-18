■台風24号(マンニィ) 【写真を見る】【全般台風情報】強い台風24号(マンニィ)南シナ海を西北西へ進む木曜日には熱帯低気圧になる見込みこのあとの勢力と進路は全国の天気も【進路予想】 気象庁が11月18日9時45分に発表した内容です。 18日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    南シナ海中心位置    北緯18度05分 (18