anoが自身初のホールワンマン＜スーパーニャンオェちゃん発表会＞開催および、東名阪Zepp対バンツアー＜ニャンオェちゃん vs チュープリくんツアー＞の対バン相手を発表した。◆ano 画像＜スーパーニャンオェちゃん発表会＞は2025年1月14日にNHKホールで開催するワンマン公演となるものだ。一方の東名阪Zepp対バンツアー＜ニャンオェちゃん vs チュープリくんツアー＞は、2025年2月3日の名古屋公演に今年のツアーや＜DEAD POP FEST