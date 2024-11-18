2024年11月9日、10日の2日間、パシフィコ横浜にて日本最大級のふるさと納税イベント「ふるさとチョイス大感謝祭」が開催された。北は北海道から南は沖縄まで、全国約160の自治体が一堂に会し、およそ1万5000人もの来場者で賑わった。【画像】全国約160の自治体と1万5000人の来場者で大盛況2024年11月9日、10日にパシフィコ横浜で開催された「第10回ふるさとチョイス大感謝」全国約160の自治体と1万5000人の来場者で大盛況■自治体