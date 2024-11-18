歌手の一青窈（48）が18日、自身のインスタグラムを更新。長男（9）、長女（7）、次女（5）の3ショットを公開した。【写真】楽しそう！アクティブな9歳長男＆7歳長女＆5歳次女を公開した一青窈写真は、子どもたちがボルダリングを楽しむ様子をとらえたもの。3人が横並びで一生懸命に登る姿がほほえましい1枚で、「みーんみんみん みんっ ＃蝉 のごとく壁をよじ登る」とユーモアたっぷりに紹介した。一青は、ギタリスト・山口