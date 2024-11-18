タレントのラサール石井が１８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、兵庫県知事選（１７日投開票）をめぐり、兵庫・元明石市長の泉房穂氏が謝罪したことに疑問を投げかけた。泉氏は知事選で批判していた前職の斎藤元彦氏が再選されたことを受けて１８日朝、Ｘに「お詫び」と題し、「一面的な見方で、この間、対応してきたことにつき、反省するところも多く、お詫び申し上げたい。民意は斎藤氏に共感し、斎藤氏を選んだ。民意を得ら