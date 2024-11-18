■重岡大毅（WEST.）＆上白石萌音は映画『溺れるナイフ』以来、8年ぶりの共演 映画『35年目のラブレター』（2025年3月7日公開）の公式SNSにて、重岡大毅（WEST.）＆上白石萌音らの家族ショットが公開された。 【画像】重岡大毅（WEST.）＆上白石萌音＆倉田瑛茉らのほっこり家族ショット 同作は読み書きできない夫と幸せを教えてくれた妻の人生を描く心温まる感動の実話。笑福亭鶴瓶と原田知世が夫婦役を演じ、その若き日