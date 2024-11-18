■放送を記念して、サイン入りライブツアーグッズが当たるキャンペーン実施中！ 鈴木愛理の全国ツアー『鈴木愛理 LIVE PARTY #NLNL EX ～未完ガラクタカプセル～』Zepp Haneda(TOKYO)公演が、MUSIC ON! TV（エムオン!）にて12月21日18時から独占放送される。 アイドルグループ・℃-uteでは不動のセンターを務め、PopRock ユニット・Buono!としても活動するなど、圧倒的なパフォӦ