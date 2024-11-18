崇城大学芸術学部の学生が制作した作品の展示会が、熊本市中央区の｢SOJO GALLERY｣で開かれています。 会場には、崇城大学の学生など12人の作品が展示されています。テーマは｢-1｣で、学生が話し合って決めました。 ■崇城大学芸術学部デザイン学科 森野晶人教授「何か足りないとか、こういう部分があるともっと良くなるのになとか、あるいはもうひと頑張りするプロセスみたいなものがあると思うが、そういうところに学